Больше половины маломобильных жителей Екатеринбурга избегают заведений с барьерами

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Более половины маломобильных жителей Екатеринбурга и сопровождающих их людей (52%) целенаправленно избегают кафе, ресторанов и других общественных мест, где сталкиваются с барьерами. При этом наиболее значимым фактором при выборе места для досуга остается стоимость услуг — ее назвали 63,8% участников опроса, такие данные приводит исследование доступности городской среды Екатеринбурга, проведенное в рамках проекта «Екат для всех».

Исследование провел уральский строительный холдинг «Атом» при поддержке Ельцин Центра. В онлайн-опросе приняли участие 354 жителя Екатеринбурга. Из них 61,3% являются сопровождающими маломобильных людей, 33,1% имеют собственные ограничения мобильности, еще 5,6% указали на другие формы ограниченной мобильности, включая использование костылей и возрастные изменения подвижности.

Исследование показало, что маломобильные жители и их сопровождающие активно пользуются городской инфраструктурой.

Чаще всего они посещают парки и скверы: 37,3% делают это несколько раз в неделю, еще 23,7% — раз в неделю. На втором месте по посещаемости оказались кафе и рестораны. 33,3% респондентов бывают там несколько раз в месяц, 20,9% — раз в месяц, а 15,8% — раз в неделю и чаще. Торговые центры занимают третье место. 35% респондентов посещают их несколько раз в месяц, 17,5% — раз в неделю.

Наиболее распространенные суммы расходов в кафе и ресторанах составляют 1 тыс. — 2 тыс. руб. на человека — такой вариант выбрали 39% опрошенных. Еще 27,1% тратят от 500 руб. до 1 тыс. руб. Расходы от 2 тыс. до 3 тыс. руб. указали 14,7%, свыше 3 тыс. руб. — 7,3%.

По мнению авторов исследования, посещение кафе и ресторанов для этой аудитории чаще является формой событийного досуга — например, встречей с друзьями или семейным выходом, а не повседневной активностью. Расходы в торговых центрах выше: 23,4% опрошенных тратят более 3 тыс. руб., еще 19,2% — от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Театры, кинотеатры, музеи, библиотеки и креативные пространства респонденты посещают значительно реже. Например, 40,1% бывают в кинотеатрах раз в несколько месяцев, 36,2% — в музеях, 27,7% — в библиотеках.

Физические препятствия встречаются на разных этапах маршрута — от входа в здание до перемещения внутри него и посещения санитарных помещений. Наиболее часто респонденты сталкивались с проблемами во входной группе: тяжелыми дверями, крутыми пандусами, высокими порогами и узкими дверными проемами. В общей сложности эти барьеры получили 308 упоминаний. Еще 262 упоминания пришлись на узкие проходы, отсутствие лифтов и внутренние пороги.

Авторы исследования отмечают, что формальное наличие элементов доступной среды не всегда означает их реальную пригодность для использования. В частности, пандус может иметь слишком большой угол наклона или скользкое покрытие, а кнопка вызова персонала — находиться на недоступной высоте.

При этом архитектурные ограничения — не единственный тип препятствий. Исследование выделило три основные группы барьеров: физические, экономические и информационные.

Так, 95 участников опроса заявили, что им не хватает достоверной информации о доступности конкретных заведений. По мнению авторов исследования, бизнес может относительно легко снизить этот барьер, размещая фотографии и видео входов, помещений и других элементов инфраструктуры на сайтах и в картографических сервисах.

Существенную роль играет и отношение сотрудников. 76% участников исследования назвали уровень обслуживания значимым или определяющим фактором при выборе заведения, причем 52,2% дали ему максимальную оценку.

Авторы исследования считают, что доступность городской среды должна рассматриваться не как дополнительная услуга для небольшой группы людей, а как один из стандартов организации общественных пространств. При этом для бизнеса повышение доступности может быть не только социальной задачей, но и способом расширения аудитории.

«Мне кажется, общество должно осознать эту потребность как общественную. Не как потребность маленькой группки людей, а как то, что необходимо обществу в целом. Тогда и решаться все вопросы будут намного быстрее», — говорится в одном из ответов участников исследования.

Проект «Екат для всех» реализуют холдинг «Атом» и Ельцин Центр. Его цель — повысить информированность бизнеса о потребностях маломобильных посетителей и мотивировать компании адаптировать свои помещения с учетом этих потребностей.