ГлавнаяНовости
Сегодня17:10

«Уральские авиалинии» возобновили акцию на групповые перевозки

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила акцию «9+1» для групповых перевозок. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В рамках акции при бронировании группы каждый десятый билет будет стоить 1 руб. Таким образом, при группе от 10 человек один билет предоставляется за 1 руб., от 30 человек — три билета и так далее без ограничения по количеству участников.

Вылет по заявкам, оформленным в рамках акции, возможен до 31 марта 2027 года. Предложение распространяется на регулярные рейсы по России, в Сухум и из него, а также на некоторые международные направления.

Возврат билетов по акции не предусмотрен, при этом авиакомпания разрешает полностью заменить состав группы, в том числе всех участников. Самый дешевый билет из общего списка группы будет оформлен за 1 руб.

Оплатить перевозку и оформить документы необходимо не позднее семи рабочих дней после согласования тарифа.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
03 октября 202516:52

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию групповых заказов «9+1»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию групповых заказов «9+1». Период оформления заявок — до 31 октября. Период вылетов — до 31 марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Сообщается, что в рамках этой акции каждый 10-й пассажир в групповом бронировании путешествует бесплатно — вне зависимости от того, сколько пассажиров в бронировании. Например, если в группе 30 человек, сразу три билета будут бесплатными. Предложение доступно на все регулярные рейсы по России, в/из Турцию, Китай и ОАЭ (как в одну сторону, так и «туда-обратно»), а
09 июня 202616:52

«Уральские авиалинии» запускают рейсы в Сухум из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2026. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум. Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе перевозчика. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 10:50, прибытие в Сухум — на 12:30. Обратный рейс из Сухума будет отправляться в 13:30 и прибывать в Екатеринбург в 19:00. «Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга — знаковое и стратегически важное событие для авиакомпании. Искренне рад, что наше партнерство с аэропортом Кольцово успешно развивается в полном
07 июля 202616:52

«Уральские авиалинии» с 28 июля запускают прямые рейсы из Самары в Сухум

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2026. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 июля запускают прямые рейсы из Самары в Сухум (Абхазия). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Этот рейс будет выполняться по вторникам и субботам. Полеты продлятся до 30 сентября. Улететь в Абхазию «Уральскими авиалиниями» можно из других городов: из Москвы — по средам, пятницам и воскресеньям, а из Екатеринбурга — по средам и воскресеньям. «Продажи уже открыты», — говорится в сообщении авиакомпании. С 1 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум (Абхазия). Полеты