«Уральские авиалинии» возобновили акцию на групповые перевозки

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила акцию «9+1» для групповых перевозок. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В рамках акции при бронировании группы каждый десятый билет будет стоить 1 руб. Таким образом, при группе от 10 человек один билет предоставляется за 1 руб., от 30 человек — три билета и так далее без ограничения по количеству участников.

Вылет по заявкам, оформленным в рамках акции, возможен до 31 марта 2027 года. Предложение распространяется на регулярные рейсы по России, в Сухум и из него, а также на некоторые международные направления.

Возврат билетов по акции не предусмотрен, при этом авиакомпания разрешает полностью заменить состав группы, в том числе всех участников. Самый дешевый билет из общего списка группы будет оформлен за 1 руб.

Оплатить перевозку и оформить документы необходимо не позднее семи рабочих дней после согласования тарифа.