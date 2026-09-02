Объем инвестиций в недвижимость в России за январь-август этого года снизился на 20%

УрБК, Москва, 02.09.2026. Объем инвестиций в недвижимость России за январь-август этого года снизился на 20% год к году — до 508 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитики IBC Real Estate.

Инвестиции в офисную недвижимость снизились на 45% год к году — до 90 млрд руб., в торговую — на 46%, до 80 млрд руб. Больше всего вложений сделано в складские объекты — 159 млрд руб. (плюс 18% год к году). Вложения в жилую недвижимость выросли на 17% — до 145 млрд руб.

За 10 лет объем инвестиций в недвижимость вырос в три раза — с 274 млрд до 900 млрд руб. Аналитики IBC Real Estate прогнозируют в 2026 году объем инвестиций в недвижимость России на уровне 850-900 млрд руб.