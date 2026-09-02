ГлавнаяНовости
Сегодня14:12

В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗ обновляют центр профкомпетенций

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций Урал ЕВРАЗ
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций Урал ЕВРАЗ
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций Урал ЕВРАЗ
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций Урал ЕВРАЗ

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Капитальный ремонт будущего Центра профессиональных компетенций (ЦПК) в Нижнем Тагиле начался в апреле, завершить работы планируется в июле 2027 года. В проект будет вложено около 1,4 млрд руб. налоговых отчислений ЕВРАЗ, сообщили в компании.

Работы ведутся в комплексе зданий по адресу: ул. Индустриальная, 66, где ранее располагалось ПТУ № 104. Подрядчик завершил демонтаж и приступил к возведению новых перегородок, заливке полов и монтажу навесного фасада с оконными конструкциями.

Наружные инженерные сети уже полностью смонтированы. На середину сентября запланировано формирование теплового контура и запуск отопления. Это позволит проводить внутренние отделочные работы в зимний период при температуре не ниже 15 градусов.

Ход ремонта проинспектировали вице-президент ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова.

ЦПК создается на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых. В центре планируют готовить сварщиков, токарей и фрезеровщиков станков с ЧПУ, электромонтеров, специалистов высотных работ и лаборантов химического анализа.

Кроме того, на площадке будут проводить повышение квалификации действующих сотрудников промышленных предприятий, профориентационные мероприятия для школьников и региональные чемпионаты профессионального мастерства. Закупку и монтаж оборудования для учебных мастерских и лабораторий планируется провести в 2027 году.

Проект реализуется в рамках социально-экономического партнерства ЕВРАЗа с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. Его целью является снижение дефицита квалифицированных кадров в промышленности региона.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
13 января 202614:44

Свыше 3,6 млрд рублей налогов ЕВРАЗа направят на развитие Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2026. Правительство Свердловской области, а также главы Нижнего Тагила и Качканара подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на период 2026–2030 годов. Свыше 3,6 млрд руб. налоговых отчислений ЕВРАЗа будут направлены на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной и дорожной инфраструктуры в Нижнем Тагиле (2,5 млрд руб.) и Качканаре (1,1 млрд руб.). Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Денис Паслер, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава