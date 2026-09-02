В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗ обновляют центр профкомпетенций

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Капитальный ремонт будущего Центра профессиональных компетенций (ЦПК) в Нижнем Тагиле начался в апреле, завершить работы планируется в июле 2027 года. В проект будет вложено около 1,4 млрд руб. налоговых отчислений ЕВРАЗ, сообщили в компании.

Работы ведутся в комплексе зданий по адресу: ул. Индустриальная, 66, где ранее располагалось ПТУ № 104. Подрядчик завершил демонтаж и приступил к возведению новых перегородок, заливке полов и монтажу навесного фасада с оконными конструкциями.

Наружные инженерные сети уже полностью смонтированы. На середину сентября запланировано формирование теплового контура и запуск отопления. Это позволит проводить внутренние отделочные работы в зимний период при температуре не ниже 15 градусов.

Ход ремонта проинспектировали вице-президент ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова.

ЦПК создается на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых. В центре планируют готовить сварщиков, токарей и фрезеровщиков станков с ЧПУ, электромонтеров, специалистов высотных работ и лаборантов химического анализа.

Кроме того, на площадке будут проводить повышение квалификации действующих сотрудников промышленных предприятий, профориентационные мероприятия для школьников и региональные чемпионаты профессионального мастерства. Закупку и монтаж оборудования для учебных мастерских и лабораторий планируется провести в 2027 году.

Проект реализуется в рамках социально-экономического партнерства ЕВРАЗа с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. Его целью является снижение дефицита квалифицированных кадров в промышленности региона.