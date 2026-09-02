«Яндекс» предупредил об отставании в развитии ИИ при отказе от открытых ИИ-моделей

УрБК, Москва, 02.09.2026. Россия рискует технологически отстать, если откажется от использования открытых ИИ-моделей. Такое мнение выразил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) член правления «Яндекса» Тигран Худавердян, пишет ТАСС.

Это может произойти даже несмотря на наличие в РФ компетенций по созданию своего ИИ, уточнил эксперт. «В разных аспектах жизни человека будут использоваться разные модели. Моделей будет очень много, их сейчас уже много, уже десятки. Большая часть из них — открытые. Я думаю, что мы, как страна, можем катастрофически отстать, если откажемся от использования открытых моделей», — сказал он.

Т. Худаверян считает, что верный подход — развивать и пользоваться своими ИИ-моделями, но использовать открытые модели там, где это даст преимущество. «И ни в коем случае нельзя противопоставлять одно второму. Мы просто упустим свой шанс в большую эпоху технологической трансформации человечества», — резюмировал эксперт.