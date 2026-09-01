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Чистый убыток «М.Видео» по итогам первого полугодия вырос почти на 44%

УрБК, Москва, 01.09.2026. Чистый убыток «М.Видео» вырос до 36,1 млрд руб. против 25,2 млрд руб. годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании по МСФО за I полугодие 2026 года.

Общий оборот компании в I полугодии снизился на 26,9%, до 152,6 млрд руб., выручка — на 36,8%, до 108,2 млрд руб. Валовая прибыль сократилась до 4,1 млрд руб. с 27 млрд руб. годом ранее. EBITDA составила минус 14,7 млрд руб. Розничные продажи «М.Видео» в январе–июне снизились на 36,8% год к году, до 89,2 млрд руб. Общие онлайн-продажи в I полугодии составили 63,4 млрд руб., а их доля в общем обороте выросла до 41,5% против 32,2% по итогам 2025 г.

Общая сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» сократилась более чем на 40% за год — до 638 точек на конец июня 2026 г. против более 1 тыс. 100 магазинов годом ранее.

Сокращение розничной сети стало частью перехода компании к мультикатегорийной платформе ретейла с собственным маркетплейсом. Оборот собственного маркетплейса «М.Видео» увеличился в четыре раза год к году, превысив 17,7 млрд руб. и составив 11,6% общего оборота компании. Число продавцов на площадке превысило 12 тыс.

Cобственные товарные запасы компании на конец июня составляли 70,6 млрд руб., снизившись на 14,7% с конца 2025 года. В «М.Видео» объясняют динамику переводом крупнейших поставщиков на агентскую схему и ростом продаж товаров сторонних продавцов, что позволяет расширять ассортимент без предварительного выкупа товара.

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