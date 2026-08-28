Выручка ТМК в первом полугодии снизилась более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Выручка от реализации продукции ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 149,44 млрд руб. Это следует из опубликованной отчетности компании.

Валовая прибыль ТМК снизилась на 61,2%, до 22,76 млрд руб. Чистый убыток составил 30,14 млрд руб. против 3,25 млрд руб. годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 25%, до 22,2 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 14,8%, сократившись на 2,9 процентного пункта. Чистый долг компании на 30 июня составил 308,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 5,95.

В ТМК при этом заявили о сдержанном оптимизме относительно роста потребления трубной продукции на российском рынке в ближайшей перспективе. Компания ожидает начала реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе ранее отложенных, в сегментах транспортировки и переработки углеводородов и атомной энергетики.

Выручка ТМК за январь-июнь 2026 года по РСБУ составила 145,7 млрд руб., снизившись на 42% год к году. Компания получила чистый убыток в размере 20,25 млрд руб. против чистой прибыли в 22,04 млрд руб. за первое полугодие 2025 года. Налог на прибыль организаций вырос почти в семь раз, до 7,07 млрд руб. Прочие доходы сократились почти в четыре раза, до 3,73 млрд руб.

В январе 2026 года ТМК в рамках перехода на единую акцию разместила по итогам дополнительной эмиссии 47,138 млн акций, или 4,5% от общего числа размещенных акций до реорганизации. 12 января компания завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ.