Денис Паслер и Алексей Орлов открыли новую школу в Ленинском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов 1 сентября торжественно открыли новую среднеобразовательную школу № 366 на ул. Щорса, 16.

В департаменте информполитики горадминистрации сообщили, что в торжественной церемонии также приняли участие заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.

А. Орлов рассказал, что школа сдана в эксплуатацию с опережением графика. По контракту завершить строительство планировалось только в феврале 2027 года, но завершить стройку удалось уже в июле. Здание площадью 33 тыс. кв. м разделено на три блока для разных возрастных групп. Проектная мощность — 1,5 тыс. учащихся в одну смену. Школа оснащена современными кабинетами, актовым залом, информационным центром с библиотекой. Для физического развития предусмотрены четыре спортзала, футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки.

На базе школы создана современная образовательная инфраструктура: биохимический кластер, AI-лаборатория, медицинский симуляционный класс, исследовательская лаборатория. Учреждение реализует непрерывную образовательную модель, готовя школьников к осознанному профессиональному выбору. Помимо углубленного изучения химии, биологии, географии, обществознания, физики и математики, будут развиваться дополнительные направления — основы практической медицины и искусственного интеллекта. Для реализации интегрированной модели естественно-научного профиля и цифровых технологий запланировано сотрудничество с ведущими вузами, техникумами и организациями региона. Форматы взаимодействия включают профпробы и стажировки, мастер-классы и наставничество, проектные школы, образовательные модули, экскурсии, а также сетевое взаимодействие.

Новая школа открыла двери для 1 тыс. 580 детей, из которых 180 — первоклассники. «Пусть эта школа станет стартовой площадкой в большую науку, карьеру и взрослую жизнь. Будьте смелыми, пробуйте, ошибайтесь и снова пробуйте — именно так совершаются великие дела и открытия», — напутствовал школьников А. Орлов.