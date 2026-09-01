УрБК, Москва, 01.09.2026. Рыночная доля электромобилей на российском рынке впервые выросла до 2%. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

При этом доля подключаемых гибридов (PHEV+EREV) в августе осталась на уровне 5%, уточнил эксперт. В то же время, с учетом всех остальных видов гибридов, включая мягкие, суммарная доля EV превысила 11%.

Лидерство на рынке электрокаров в августе вернул себе российский бренд Evolute, на долю которого приходится более четверти продаж. Клиентам пошла отгрузка ранее заказанных кроссоверов I-Joy.

Хитом альтернативного импорта в этом сезоне становится электрический кроссовер Changan Qiyuan Q05. Только за последние четыре недели продано более 500 экземпляров. Секрет успеха кроется в цене этой «доутильной» модели, рассказал Сергей Целиков.

По данным Минторга от 28 июля, за семь месяцев 2026 года в России продали 70 тыс. 180 ед. гибридов и электрокаров. Это почти вдвое больше продаж годичной давности.

Всплеск интереса к автомобилям на новых источниках энергии начался после событий на топливном рынке. На фоне повышенного покупательского спроса цены на эти автомобили поднялись в среднем на 2,5%, до 3,16 млн руб.