Рынок грузоперевозок Свердловской области вырос на 3,2% за три года

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Число действующих компаний в сфере автомобильных грузоперевозок в Свердловской области за три года выросло на 3,21% и достигло 16 тыс. 59 на 1 августа 2026 года. Это следует из аналитики «Контура».

Темпы роста регионального рынка существенно ниже среднероссийских. В целом по России за аналогичный период число действующих участников рынка увеличилось на 14,89%.

За три года в Свердловской области зарегистрировались 6 тыс. 924 новых участника рынка грузоперевозок. В 2023 году было зарегистрировано 1 тыс. 205 компаний, в 2024 году — 2 тыс. 853, в 2025 году — 2 тыс. 738. В неполном 2026 году зарегистрировано 128 новых участников.

Одновременно за этот период в регионе прекратили деятельность 6 тыс. 420 компаний. Наибольшее число ликвидаций пришлось на 2025 год — 2 тыс. 374. В 2026 году показатель составил 1 тыс. 208 компаний. По России за три года зарегистрировались 245 тыс. 147 новых участников рынка автомобильных грузоперевозок.