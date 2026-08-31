Рынок новостроек потерял ориентиры

Екатеринбургские застройщики в 2026 году столкнулись с серьезными трудностями: покупательский спрос остается низким, а рынок переполнен предложением. Однако главная проблема для девелоперов — даже не текущий дисбаланс, а полная утрата прогнозируемости. При таком уровне неопределенности планирование стратегии на год, а тем более на два вперед, становится крайне затруднительным. Подробности — в материале ИАА УрБК.

Яркий пример — ситуация с семейной ипотекой, которая остается самым востребованным инструментом покупки жилья. Власти планировали с 1 июля ввести по программе дифференцированные ставки в зависимости от числа детей. Однако в последний момент передумали и отложили изменения до 1 октября. Такие внезапные решения только усиливают хаос на рынке, поскольку девелоперы не могут своевременно корректировать свои бизнес-планы.

При этом сегодня никто не может точно сказать, что будет с семейной ипотекой осенью. Программу могут снова продлить или, наоборот, отменить — это будет зависеть от целого комплекса факторов: от состояния федерального бюджета, глубины падения спроса на рынке новостроек и других макроэкономических условий. Эта неопределенность лишает застройщиков возможности строить долгосрочные планы.

Еще один пример нестабильности — ситуация с ключевой ставкой. В начале текущего года Банк России ожидал, что в 2027 году она будет находиться в диапазоне 7,5–8,5%. Однако новые оценки оказались заметно менее оптимистичными. Из-за роста инфляционных ожиданий регулятор пересмотрел темпы смягчения денежно-кредитной политики. Теперь ЦБ допускает, что в будущем году ставка может составить 8–10%. Столь существенная корректировка ожиданий не позволяет девелоперам надежно рассчитывать стоимость проектного финансирования и динамику рыночных ставок по ипотеке.

Разумеется, в сложившейся ситуации нет чьей-то конкретной вины — макроэкономическая конъюнктура меняется слишком динамично. Еще недавно казалось, что локальный пик инфляции пройден, однако на фоне проблем с топливным рынком тренд внезапно развернулся в обратную сторону. И это лишь подтверждает: застройщики должны быть готовы к тому, что условия могут резко измениться в любой момент.

«Девелоперы больше не могут строить стратегии, исходя из предположения, что правила будут действовать годами. И когда режим выживания закончится, девелоперский бизнес уже не будет бизнесом оптимистов, как это считалось ранее», — считает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Сейчас девелоперам важно научиться работать в «челночном режиме», когда кратковременные подъемы продаж сменяются провальными месяцами. Примеры далеко искать не надо: в конце 2025 года наблюдался резкий рост активности покупателей из-за слухов об ужесточении семейной ипотеки и опасений нового витка цен на жилье. Однако уже в начале 2026 года спрос столь же стремительно рухнул.

Высока вероятность, что и дальше ситуация будет развиваться по тому же сценарию. В отдельные периоды спрос может оживляться, и девелоперам крайне важно быть готовыми к таким моментам, чтобы максимально эффективно использовать эти окна возможностей.

В таких условиях главный ресурс девелопера — не точность прогнозов, а способность быстро перестраиваться под новые условия. Этот навык сегодня важнее любых стратегических планов.

Ранее ИАА УрБК сообщало, что число сделок на рынке новостроек Среднего Урала в первом полугодии выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом активность покупателей постепенно снижается из-за дорогой ипотеки и неуверенности в завтрашнем дне.