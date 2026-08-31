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При попадании БПЛА в дома в Екатеринбурге пострадали четыре человека

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. В Екатеринбурге при попадании БПЛА в жилые дома пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным регионального Минздрава, двое пострадавших получили осколочные ранения из‑за разбитых стекол — они находятся под наблюдением врачей. Еще два пострадавших получили отравление продуктами горения легкой степени; от госпитализации они отказались.

«Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы. На местах работает 37 единиц техники, 115 человек. Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном — выбитые стекла. Жители временно размещаются в школах № 156 и 131. ПВР будет развернут в КЦ «Елизаветинский». Поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами», — пояснил губернатор.

Для временного размещения жителей открыты школы № 156 и № 131, дополнительно будет развернут пункт временного размещения в культурно‑досуговом центре «Елизаветинский». Губернатор поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных всем необходимым, включая горячее питание, воду и спальные места.

До этого губернатор Денис Паслер сообщал, что в Свердловской области зафиксировано попадание беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», — писал губернатор.

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