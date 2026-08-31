В Екатеринбурге открылось автомобильное движение по улице Пушкина

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. В Екатеринбурге сегодня открылось автомобильное движение по ул. Пушкина — от проспекта Ленина до улицы Малышева. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Разметку на проезжей части нанесли в субботу, движение запустили в воскресенье вечером, уточнили в департаменте. Обновление ул. Пушкина началось в июне. Работы затронули участок длиной 390 м и площадью 5,2 тыс. кв. м. Четырехполосную проезжую часть сузили до двух полос, освободившееся пространство отведено под новую прогулочную аллею. Благоустройство пешеходной части продолжается. Здесь высадят 71 дерево и почти 11,5 тыс. кустарников, обустроят газоны, установят скамейки и урны. Также на аллее появится велодорожка шириной 3 м и длиной 330 м.

«Из-за работ движение транспорта и пешеходов по ул. Пушкина ограничили с 20 июня. Благоустройство выполняется поэтапно, поэтому проход для пешеходов организован по свободной от работ стороне улицы», — напомнили в департаменте.