Более 600 детей-сирот получили жилье в Свердловской области с начала года

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2026. Более 600 детей-сирот получили жилье в Свердловской области с начала 2026 года. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера в регионе продолжается строительство жилья для льготных категорий граждан. Сейчас в 10 муниципальных округах возводятся 14 многоквартирных домов.

Один из домов строят в Талице. Пятиэтажное здание рассчитано на 60 однокомнатных квартир, 50 из которых предназначены для детей-сирот. Готовность объекта составляет около 50%.

На сегодняшний день строители завершили устройство фундаментов, монтаж стен и перекрытий пятого этажа. Сейчас выполняются кладка парапетов на кровле и устройство монолитного пояса. Параллельно ведется монтаж наружных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Ход строительства проверил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. По его словам, до конца 2026 года планируется ввести дома в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Сухом Логу.

Строительство жилья для льготных категорий граждан в регионе способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства».