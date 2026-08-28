Три свердловских муниципалитета получат средства из облбюджета на проекты инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Правительство Свердловской области распределило 975 тыс. руб. на реализацию проектов инициативного бюджетирования в трех муниципальных округах. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Средства пойдут на создание современных и полезных пространств для образования и досуга. Инициативное бюджетирование позволяет жителям напрямую участвовать в выборе проектов, которые необходимы в их территориях. Мы видим высокий интерес свердловчан к этому инструменту и продолжим поддерживать их инициативы, направленные на повышение качества жизни в муниципалитетах», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На выделенные средства в поселке Азиатская Кушвинского муниципального округа обустроят метеостанцию с метеобудкой, флюгером и ветровым рукавом. Так дети смогут изучать погоду и природные явления на практике.

Детский сад в Талицком муниципальном округе получит оборудование для занятий с детьми с особенностями развития, а в библиотеке Качканара появится современное оборудование для автоматизации процессов — это сделает обслуживание читателей быстрым и удобным. Всего в текущем году поддержку из областного бюджета получат 73 проекта — победителя конкурсного отбора — на общую сумму свыше 105 млн руб., рассказали в департаменте.