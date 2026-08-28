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Ситуация с топливом не повлияет на работу особых экономических зон и индустриальных парков

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2026. Ситуация с топливом не окажет существенного влияния на развитие особых экономических зон и индустриальных парков. Об этом корреспонденту УрБК сообщил генеральный директор «Агентства по привлечению инвестиций» Свердловской области Юрий Патанин.

«Ситуация с топливом, она особо не влияет на развитие экономических зон, индустриальных парков. Немножко разные вопросы», — сказал Ю. Патанин.

По его словам, развитие особых экономических зон связано прежде всего с задачами технологического суверенитета и импортозамещения.

«Особые экономические зоны, они нужны для того, чтобы развивать нужное государству производства. То есть они работают на задачу технологического суверенитета. Прежде всего направлено на импортозамещение», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что процесс импортозамещения продолжается независимо от возникающих временных сложностей.

«Процесс импортозамещения, он идет. Вне зависимости там от каких-то временных таких там сложностей», — сказал Ю. Патанин.

Генеральный директор «Агентства по привлечению инвестиций» Свердловской области считает, что текущие проблемы не должны остановить развитие этого направления. «Поэтому это движение не остановить, оно такое серьезное достаточно, заданное президентом и нашим руководством государства», — заключил он.

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