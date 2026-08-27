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Доля отказов по ипотечным заявкам в июле 2026 года составила около 60%

УрБК, Москва, 27.08.2026. Доля отказов по ипотечным заявкам в июле 2026 года составила около 60%, увеличившись за последний год на 10,6 п.п. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. 

Эксперт отметил, что данный показатель держался на уровне 50-60% весь последний год, кроме января 2026 года, когда его значение достигало почти 63%. При этом доля отказов по ипотечным заявкам у россиян с высоким уровнем кредитоспособности и персональным кредитным рейтингом (ПКР) заметно ниже.

«У граждан с высоким уровнем кредитоспособности и ПКР (более 750 баллов) доля отказов по ипотечным заявкам в настоящее время находится на более приемлемом уровне — 44%», — сказал А. Волков.

Что касается региональных данных, по информации от 22 июля по итогам первого полугодия жители Свердловской области оформили 8,33 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 44,24 млрд руб. Эти данные предоставило ранее Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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