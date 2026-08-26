Правительство утвердило меры поддержки маркетплейсов

УрБК, Москва, 26.08.2026. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате пожаров на складах компании Wildberries. Согласно документу, бизнесу предоставят налоговые послабления и временную защиту от проверочных мероприятий.

Как следует из постановления, для пострадавших компаний и индивидуальных предпринимателей предусмотрена отсрочка по ряду обязательных платежей. В частности, на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты НДС (за исключением налога, взимаемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, а также налогов при применении упрощенной (УСН) и автоматизированной упрощенной (АУСН) систем налогообложения. В тот же перечень входят страховые взносы и авансовые платежи по указанным налогам, подлежащие уплате в период с августа 2026 года по июль 2027 года. После истечения отсрочки платежи можно будет вносить равными долями в течение года — начиная со следующего месяца, когда наступает срок уплаты.

Право на поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых сумма понесенного ущерба превышает 5% годового дохода.

До конца текущего года для этой категории налогоплательщиков приостановлены налоговые проверки, а также контрольные мероприятия по проверке правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На указанный период приостанавливается и течение связанных с проверками процессуальных сроков.

Дополнительно на шесть месяцев продлеваются предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о её взыскании.