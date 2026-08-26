Школьники Магнитогорска при поддержке ММК выступили на World Robot Contest Championships

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2026. Юные робототехники из Магнитогорска выступили на международных соревнованиях World Robot Contest Championships в столице Китая — Пекине.

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что ученица Магнитогорского городского многопрофильного лицея Мария Елькина и Иван Князев из коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 4 под руководством наставника Вадима Дергунова удостоены награды в номинации Best Presence Award за активную презентацию своей страны.

Вторые Всемирные игры человекоподобных роботов объединили 666 инженерных команд из 16 стран мира. На арены вышли 2056 умных машин, которые соревновались как в бытовых навыках (заправка постели, мытье посуды), так и в спортивных дисциплинах — в беге, прыжках, игре в футбол, тяжелой атлетике и перетягивании каната. Параллельно в рамках World Robot Contest более 10 тыс. участников из 20 стран демонстрировали разработки в области машинного зрения, интерфейсов «мозг-компьютер» и взаимодействия наземных роботов с беспилотными системами.

Магнитогорская команда выступала в треке Super AI Super Track в категории Youth Robot Design Competition. Марии Елькиной предстояло настроить программу, адаптировать конструкцию робота под новые задачи и настроить камеру с искусственным интеллектом, а Ивану Князеву — отрегулировать механизм так, чтобы робот точно забросил мячик в корзину. Оба школьника блестяще справились с основным и дополнительными заданиями, завоевав специальный приз и подтвердив высокий уровень подготовки.

Путевку на соревнования в Пекине ребята получили после победы на Российском отборе на Beijing Robotics Conference WRC в Екатеринбурге, где в составе сборной Челябинской области стали лучшими в категориях Super AI 2026 SuperTrack Race. Организация поездки в Пекин стала возможна благодаря субсидии Министерства образования региона и финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината, который системно поддерживает развитие детского технического творчества и инженерного мышления.

В пресс-службе отметили, что для наставника команды это не первый успех: в 2025 году его сборная завоевывала золотые и серебряные медали World Robot Contest. Останавливаться на достигнутом магнитогорцы не планируют. Уже со 2 по 4 октября их ждет новое испытание — Ежегодный Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» в Санкт-Петербурге, где две магнитогорские команды представят регион в самой сложной категории «Следование по линии».