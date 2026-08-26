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Более 80% выставленных на продажу гостиниц не находят покупателя

УрБК, Москва, 26.08.2026. За полгода на платформе ГИС «Торги» продали только 6 из 23 объектов туристической недвижимости. Об этом пишет Движение.ру со ссылкой на данные Росэлторг.

С трудом находит покупателей 82% лотов, выставленных государством. Средний дисконт на повторные торги составляет 70%. Некоторые объекты, например, базу отдыха в Томской области, перепродавали со скидкой 95% от первоначальной цены.

По итогам I квартала инвесторы заключили на рынке B2B всего два договора с гостиничной недвижимостью на 1 млрд руб. (-87% г/г.). Спрос на коммерческую недвижимость оказывается очень избирательным, комментируют динамику эксперты.

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