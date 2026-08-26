Для исторической части Екатеринбурга установят нормы застройки

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. Для исторической части Екатеринбурга, признанной объектом культурного наследия, разработали особый регламент застройки. Это следует из проекта компании «РОСИВ».

Проект охватывает территорию в границах улиц 8 Марта, набережной Рабочей Молодежи, Первомайской, Горького, Пушкина, Малышева, Добролюбова и Воеводина. Планируется разделить исторический центр города на восемь зон с уникальными правилами застройки.

Самая строгая зона охватывает набережную Рабочей Молодежи (от проспекта Ленина до переулка Химиков), ось проспекта Ленина и часть улицы Горького (от Первомайской до электростанции «Луч»). Здесь запрещено капитальное строительство и прокладка наземных инженерных сетей. Рекламные и временные объекты допускаются только на время мероприятий.

Вторая зона включает площадь Труда, которую планируется сохранить без изменений. На площади запретят строительство, прокладку сетей и реконструкцию зданий с увеличением габаритов. Временные сооружения разрешены только для мероприятий. Третья зона включает южную часть Городского пруда и набережную Исети южнее улицы Малышева. Здесь дополнительно запрещено создание насыпных островов.

Четвертая зона охватывает объект культурного наследия «Мост через Исеть» (ул. Малышева) и прилегающие территории. Здесь действуют те же ограничения, что и в первых трех зонах. Пятая зона включает одно- и двухэтажные дома на улицах Малышева, Горького, Добролюбова и в районе сквера Попова. Запрещено строить здания выше 9 м, использовать современные материалы в отделке фасадов и прокладывать инженерные сети.

Шестая зона охватывает кварталы с застройкой высотой 2–3 этажа. Допустимая высота капитальных объектов здесь увеличена до 12 м. Седьмая зона включает усадьбу Тарасова, резиденцию губернатора Свердловской области. Здесь предлагается запретить строительство зданий выше 15 м.

Восьмая зона охватывает кварталы с «низкой сохранностью исторической среды» без утвержденных зон охраны. В нее входят здание консерватории, жилые дома в районе улиц Ленина — Воеводина и старинные здания по нечетной стороне улицы Добролюбова. Здесь запрещено прокладывать наземные инженерные сети, строить здания выше 24 м и размещать станции сотовой связи.

Сам проект еще не утвержден. Но документ уже прошел историко-культурную экспертизу.