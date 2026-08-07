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07 августа 202613:30

Исторический центр Екатеринбурга получил статус объекта культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Исторический центр Екатеринбурга внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Статус объекта культурного наследия получил «Исторический центр Екатеринбургского железоделательного завода». В его границы вошла территория, ограниченная улицами 8 Марта, набережной Рабочей Молодежи, Первомайской, Горького, Пушкина, Малышева, Добролюбова и Воеводина.

Предметом охраны определены историческая планировочная структура центральной части города, прямоугольная сетка улиц, сохранившиеся исторические линии застройки и отдельные общественные пространства. В частности, под охрану попали площадь Труда, сквер Попова, фрагменты набережной Рабочей Молодежи, проспекта Ленина, улиц Горького, Пушкина, Малышева и Добролюбова.

В состав объекта также вошли здания, формирующие историко-архитектурную среду, в том числе расположенные по адресам: переулок Химиков, 2, улица Добролюбова, 2, 2Б и 6. На территории нового объекта уже находятся десятки памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения, которые имеют собственный охранный статус.

Екатеринбургский железоделательный завод был основан в 1723 году и работал до 1808 года. Вокруг предприятия сформировался исторический центр города. После закрытия завода на его месте появился Исторический сквер.

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