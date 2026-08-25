Зампред Банка России Михаил Мамута оценил потенциал креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута отметил потенциал креативных индустрий для развития экономики и повышения финансовой культуры населения. С таким заявлением он выступил на полях Международного фестиваля креативной индустрии в Екатеринбурге, передает корреспондент УрБК.

По словам М. Мамуты, креативные индустрии в стране «очень быстро развиваются» и с ними теперь связан огромный потенциал развития экономики. Зампред Банка России подчеркнул, что креативные форматы позволяют эффективнее привлекать внимание людей к вопросам финансовой грамотности.

«Креативная индустрия — это тот набор инструментов, который позволяет привлечь внимание и заинтересовать человека, дать ему эмоции, дать не только сухие факты, но дать эмоции, дать впечатление», — сказал Михаил Мамута, добавив, что Банк России уже использует различные направления креативных индустрий для реализации задач финансового просвещения.

Заместитель председателя ЦБ РФ выразил уверенность, что регулятор будет налаживать активное сотрудничество с представителями креативных индустрий.

«И мы уверены, что дискуссия в рамках Международного фестиваля креативной индустрии, который сегодня проходит в Свердловской области, в Екатеринбурге, даст дополнительный импульс, не только самой дискуссии, но и поиск новых ответов на те мысли, с которыми сегодня сталкиваемся всему на финансовом рынке. Я честно говорю, что мы понимаем проблему, но креативные индустрия часто подсказывают нам те ответы, которые не являются премиальными, не являются очевидными, потому что люди, обладающие креативным мышлением, креативным сознанием, видят мир по другом. И за это огромное всем спасибо. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества на системной основе. Будем рады. Принимать участие в подобных мероприятиях в будущем», — сказал М. Мамута.

Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге сегодня. На мероприятии запланирована деловая и культурная программа с участием представителей различных направлений креативной экономики.