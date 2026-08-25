Число участников креативных индустрий в Свердловской области выросло более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Креативные индустрии в Свердловской области в количественном выражении в 2026 году выросли более чем на 20% в сравнении с 2024 годом, а регион является одним из лидеров по развитию этого направления наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на полях Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге, передает корреспондент УрБК.

«Я оцениваю как большой труд бизнеса, который развивается, несмотря на непростые условия, но тем не менее, креативное направление важно для нас. И мы, конечно же, поддерживали и будем поддерживать. Это особый слой бизнеса, это особый люди. На самом деле, поэтому их и называют креативными, потому что они и штучные, и индивидуальные, и очень-очень, соответственно, интересные и профессиональные. Конечно, доля на территории области креативных индустрий растет. Мы этим гордимся, занимается вообще всем бизнесом на территории Свердловской области. Хочу, конечно, всех поблагодарить за эту работу, за тот настрой, за те инициативы, ту динамику, которая до двадцать четвертого года выросла более чем на 20% соответственно креативной индустрии», — сказал губернатор.

По его словам, регион располагает необходимой базой для развития креативной экономики — научным и образовательным потенциалом и большим количеством молодых специалистов.

«Наряду и с Москвой, и с Санкт-Петербургом, конечно, Свердловская область является лидером в части креативных индустрии. Конечно же, для этого много что сделано. И вообще сам регион изначально, конечно, дает все основания, всю почву для того, чтобы креативная индустрия здесь развивалась», — отметил глава региона.

Международный фестиваль креативных индустрий проходит в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована деловая и культурная программа с участием представителей различных направлений креативной экономики.