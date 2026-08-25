УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. На мероприятие зарегистрировались более 4 тыс. человек, знаниями поделятся 20 экспертов из 11 стран мира, сообщил на открытии глава города Алексей Орлов.

«Ровно три года назад смелый шаг сделал наш фестиваль, и мы видим как инициатива переросла в нечто большее. Фестиваль стал полноценной международной платформой. На фестиваль зарегистрировались более 4000 человек, знаниями поделятся 20 экспертов из 11 стран мира. В ближайшие 4 дня наш город превратится в большую креативную лабораторию. Добро пожаловать в Екатеринбург — креативную столицу Урала», — сказал Алексей Орлов.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил значение креативных индустрий для экономики региона. По его словам, в области насчитывается более 13 тыс. представителей МСП в этой сфере.

«Рад приветствовать вас на фестивале креативных индустрий. Наш край — земля неординарных и очень трудолюбивых людей. Представители креативных индустрий — не просто генераторы идей, но и серьезные бизнесмены.

У нас более 13 тыс. представителей МСП в сфере креативных индустрий. Мы рассматриваем креативные индустрии не просто как быстрорастущий элемент экономики, но и как стратегическое направление экономики», — сказал Денис Паслер.

Заместитель председателя Банка России Михаил Мамута отметил роль креативных индустрий в формировании финансовой культуры и грамотности населения.

«Креативная индустрия давно стала мировым трендом. Перед Центробанком стоит много разных задач и вызовов. Одна из них — формирование финансовой культуры и грамотности наших сограждан.

Решение этой задачи не такое простое, как может показаться. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Мы не можем разобраться, что полезно, а что — информационный мусор. Поэтому, когда мы хотим сказать что-то важное, мы должны обращаться к чувствам людей. И здесь вклад креативных индустрий незаменим. Давайте подумаем, как использовать ваш потенциал, чтобы помочь людям сформировать качественную финансовую культуру. А мы поможем вам», — сказал Михаил Мамута.

Фестиваль продлится до 28 августа. В его программе — деловые и образовательные мероприятия, встречи с экспертами и обсуждение развития креативных индустрий.