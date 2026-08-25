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Экс‑директор экзаменационного центра УрФУ осуждена за взятки и содействие незаконной миграции

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2026. Верх‑Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору экзаменационного центра Уральского федерального университета Наталье Ковалевой. Суд признал ее виновной в получении взяток и организации незаконной миграции в составе преступной группы (ч. 2 ст. 290 и ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), сообщили в пресс‑службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, в период с сентября 2024 г. по май 2025 г. в Екатеринбурге действовала преступная группа, созданная 41‑летним уроженцем одной из среднеазиатских республик. Ее участники оказывали иностранцам услуги по незаконному пребыванию в России. В схему была вовлечена и Ковалева: по данным следствия, она массово допускала мигрантов к сдаче экзаменов по русскому языку, одновременно через посредников обеспечивая их правильными ответами за денежное вознаграждение.

Задержание Ковалевой и еще восьми предполагаемых участников группы состоялось в конце мая прошлого года. Дело в отношении экс‑директора экзаменационного центра рассматривалось в отдельном производстве — она заключила досудебное соглашение со следствием.

Суд назначил Наталье Ковалевой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Помимо этого, ей запрещено в течение трех лет заниматься организационно‑распорядительной и административно‑хозяйственной деятельностью в сфере образования. Также суд постановил конфисковать сумму полученной взятки — 100 тыс. руб. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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