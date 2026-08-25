Две трети финорганизаций внедрили или намерены использовать ИИ в рабочих процессах

УрБК, Москва, 25.08.2026. Две трети финансовых организаций либо уже внедрили искусственный интеллект в рабочие процессы, либо намерены сделать это в обозримой перспективе. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

По словам представителя регулятора, компании, использующие ИИ, пока вынуждены тщательно перепроверять результаты работы алгоритмов. «Те компании, которые задействуют ИИ в работе, признаются, что им приходится пока все за ним перепроверять», — отметила О. Шишлянникова.

Банк России держит на контроле применение технологий искусственного интеллекта в финансовой сфере. В целях обеспечения безопасности и защиты данных регулятор разработал специальный кодекс этики для финансовых организаций — он содержит базовые установки, направленные на повышение качества услуг и минимизацию рисков. Представитель ЦБ РФ подчеркнула, что ИИ уже демонстрирует значительный эффект в части роста производительности труда: технология эффективно справляется с рутинными операциями.