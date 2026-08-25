Правительство РФ получило право вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры

УрБК, Москва, 25.08.2026. Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий правительство полномочиями вводить временное управление в отношении объектов критической инфраструктуры, если их владельцы не обеспечивают надлежащий уровень безопасности. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, временное управление может быть введено по решению правительства РФ — на основании поручения главы государства — в случаях, когда хозяйствующий субъект не принимает либо несвоевременно принимает меры по обеспечению безопасности, а также при нарушении установленных требований к ее обеспечению.

Под действие механизма подпадает все или часть имущества хозяйствующего субъекта, расположенного на территории России: как движимое и недвижимое имущество, так и принадлежащие ему ценные бумаги, имущественные права, а также доли в уставном капитале. Полномочия временного управляющего включают реализацию прав собственника в отношении указанного имущества, за исключением права распоряжения им. В задачи управляющего также входит проведение инвентаризации активов и обеспечение их сохранности.

В документе закреплен перечень объектов, относимых к критической инфраструктуре. К ним отнесены объекты топливно‑энергетического комплекса, промышленные предприятия, объекты связи, а также элементы коммунальной, транспортнойи логистической инфраструктуры, энергетики и жизнеобеспечения. Кроме того, в категорию могут быть включены иные объекты, имеющие особо важное значение для безопасности страны, поддержания экономической стабильности и обеспечения жизнедеятельности населения.

Расходы, связанные с осуществлением временного управления, будут покрываться за счет доходов, генерируемых самим имуществом. Прекращение временного управления осуществляется по решению правительства, принятому на основании поручения президента. Указ вступил в силу с момента его официального опубликования.