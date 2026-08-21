ГлавнаяНовости
Сегодня17:48

Роскосмос сменил гендиректора НПО автоматики в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Роскосмос назначил нового генерального директора Научно-производственного объединения автоматики им. академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге. Им стал главный инженер предприятия Виталий Морев, сообщили в госкомпании.

Решение о назначении руководителя НПО автоматики принимает Роскосмос. Причина кадровых изменений не уточняется.

Предыдущий генеральный директор предприятия Анатолий Мельников был назначен на эту должность в сентябре 2025 года, сменив Михаила Изюмова. Таким образом, Мельников руководил предприятием менее года. Изюмов занимал пост гендиректора с декабря 2022 года.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова основано в Свердловске в 1941 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
04 сентября 202417:44

Руководство «НПО автоматики» и ГК «КОРТРОС» договорились о профориентации учеников школы № 79 в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Гендиректор «НПО автоматики» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Михаил Изюмов и глава ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев договорились о профориентации учеников школы №79 в Академическом. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Генеральный директор «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» Михаил Изюмов вместе с руководством организации познакомился с инфраструктурой Академического района. В частности, делегация осмотрела школу № 79, где делается упор на математические и инженерные науки. По мнению М. Изюмова, для
25 сентября 202517:44

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
29 октября 202517:44

Импортозамещение российской радиоэлектронной продукции осталось на низком уровне

УрБК, Москва, 29.10.2025. Уровень импортозамещения российской радиоэлектронной продукции с 2022 года остается на низком уровне. Это следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с которым ознакомилась редакция УрБК. В области импортозамещения персональных компьютеров доля российских ПК выросла с 9% в 2021 году до 20% в 2024 году. В Едином реестре российской радиоэлектронной продукции на 13.10.2025 зарегистрирована 141 модель ПК, многие из которых содержат импортные компоненты. В телекоммуникационном оборудовании доля российских точек доступа