Роскосмос сменил гендиректора НПО автоматики в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Роскосмос назначил нового генерального директора Научно-производственного объединения автоматики им. академика Н. А. Семихатова в Екатеринбурге. Им стал главный инженер предприятия Виталий Морев, сообщили в госкомпании.

Решение о назначении руководителя НПО автоматики принимает Роскосмос. Причина кадровых изменений не уточняется.

Предыдущий генеральный директор предприятия Анатолий Мельников был назначен на эту должность в сентябре 2025 года, сменив Михаила Изюмова. Таким образом, Мельников руководил предприятием менее года. Изюмов занимал пост гендиректора с декабря 2022 года.

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова основано в Свердловске в 1941 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.