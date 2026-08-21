В Свердловской области снизилась доля отказов по заявкам на автокредиты

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2026. Доля отказов по заявкам на автокредиты в Свердловской области в июле 2026 года составила 65,9%, снизившись на 2,9 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июнем текущего года (68,8%). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на автокредиты Свердловская область занимает 19-е место по доле отказов. Соседние регионы расположились в рейтинге следующим образом: Челябинская область — на 14-й строчке с показателем 68,1% (снижение на 1,8 п.п. за месяц), Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — на 13-м месте с результатом 68,1% (снижение на 3,1 п.п.).

В среднем по стране доля отказов в июле снизилась на 2,0 процентного пункта и составила 67,5%. По сравнению с июлем 2025 года, когда уровень отказов достигал 76,7%, общероссийский показатель сократился на 9,2 процентного пункта. При этом в Москве и Санкт-Петербурге показатель снизился на 2,8 и 2,4 процентного пункта соответственно, составив 61,6% и 58,5%. Самая высокая доля отказов зафиксирована в Алтайском крае (76,0%), Иркутской (75,9%) и Кемеровской (74,9%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ отметил, что доля отказов по-прежнему остается на довольно высоком уровне — около 70%. По данным бюро, для граждан с высоким уровнем кредитоспособности (персональный кредитный рейтинг выше 750 баллов) доля отказов в настоящее время составляет 42%, прокомментировал эксперт.