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В Екатеринбурге реконструкцию цирка планируется завершить в 2027 году

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В Екатеринбурге реконструкцию цирка планируется завершить в 2027 году. Сейчас выполнено две трети работ, сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик», занимающейся реализацией проекта.

Директор компании Карен Оганесян рассказал, что в здании цирка продолжаются строительно-монтажные работы. «В настоящее время на объекте специалисты выполняют работы по отделке трибун, устройству внутренних инженерных систем, ведется благоустройство прилегающей территории. Одним из важных этапов стало завершение установки кресел в зрительном зале. Готовность здания цирка составляет уже 65%», — рассказал К. Оганесян.

Работы по реконструкции цирка начались в 2023 году. Сроки окончания работ многократно переносились. Закончить реконструкцию обещали сначала в 2025 году, потом в 2026 году.

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