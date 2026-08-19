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В аэропорту Екатеринбурга Кольцово массово задержаны рейсы

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. В аэропорту Екатеринбурга Кольцово массово задержаны рейсы. Это следует из онлайн-табло аэропорта.

В частности, на прилет задерживаются рейсы UT-1106 авиакомпании Utair Уфа-Екатеринбург, WZ-1068 Казань — Екатеринбург и WZ-1034 Самара — Екатеринбург авиакомпании Red Wings, U6-2166 Ош — Екатеринбург, S7-6415 Иркутск — Екатеринбург авиакомпании S7, YC-122 Салехард — Екатеринбург авиакомпании «Ямал», FV-6419 Санкт-Петербург — Екатеринбург авиакомпании «Россия» и SU-1400 Москва — Екатеринбург авиакомпании «Аэрофлот».

На вылет задерживаются три рейса авиакомпании Utair: UT-302 Екатеринбург — Ханты-Мансийск, UT-281 Екатеринбург — Самара и UT-105 Екатеринбург — Уфа, и два рейса авиакомпании «Россия» - FV-6420 Екатеринбург — Санкт-Петербург и FV-6602 Екатеринбург — Сочи, и один рейс «Аэрофлота» - SU-1401 Екатеринбург — Москва.

Официального заявления о причине задержки не было. Это может быть связано с планом «Ковер», развернутого в ряде аэропортов страны из-за опасности налета БПЛА.

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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
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