УрБК, Москва, 19.08.2026. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 18 августа одобрила инициативу, которая позволит исключить банки из перечня посредников, через которые граждане могут запрашивать информацию о том, в каком именно бюро кредитных историй (БКИ) хранятся их данные. Об этом пишут «Ведомости».

Для получения собственной кредитной истории заемщику необходимо знать, в какой именно организации она находится, поскольку в России функционирует несколько таких структур. Сейчас эту справочную информацию можно узнать через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), а также обратившись в банки, микрофинансовые организации или кредитные кооперативы.

В настоящее время в стране действуют шесть бюро: Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро, «Скоринг бюро», «Кредитинфо», «Спектрум кредитное бюро» и Технологическое бюро кредитных историй.