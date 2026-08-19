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Сегодня14:48

Правительство РФ поддержало освобождение банков от обработки запросов о бюро кредитных историй

УрБК, Москва, 19.08.2026. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 18 августа одобрила инициативу, которая позволит исключить банки из перечня посредников, через которые граждане могут запрашивать информацию о том, в каком именно бюро кредитных историй (БКИ) хранятся их данные. Об этом пишут «Ведомости». 

Для получения собственной кредитной истории заемщику необходимо знать, в какой именно организации она находится, поскольку в России функционирует несколько таких структур. Сейчас эту справочную информацию можно узнать через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), а также обратившись в банки, микрофинансовые организации или кредитные кооперативы.

В настоящее время в стране действуют шесть бюро: Национальное бюро кредитных историй, Объединенное кредитное бюро, «Скоринг бюро», «Кредитинфо», «Спектрум кредитное бюро» и Технологическое бюро кредитных историй.

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