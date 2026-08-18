В Свердловской области число пользователей почтовых сервисов увеличилось на 20%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. С начала лета спрос на почтовые сервисы в Свердловской области вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на данные аналитиков компании.

Согласно полученным данным, лидерство в Свердловской области удерживает «Яндекс Почта» — на сервис приходится более 70% пользователей. На втором месте Mail.ru с долей 15%, на третьем — Gmail (6,2%).

В совокупности российские почтовые сервисы формируют более 40% всего трафика электронной почты. Наиболее активно отправляют электронные письма жители региона в возрасте от 36 до 45 лет, на них приходится 28% от всего почтового трафика, еще 26% генерируют пользователи 26–35 лет. Молодые люди от 14 до 20 лет обеспечивают лишь 8% трафика. Больше половины трафика почтовых сервисов — 70% приходится на мужчин.

Екатеринбург входит в топ-10 субъектов России, где жители особенно часто отправляют и просматривают электронную почту. Регион расположился на шестом месте рейтинга. В лидерах традиционно оказались Москва и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе.