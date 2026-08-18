ГлавнаяНовости
Вчера16:27

В Свердловской области число пользователей почтовых сервисов увеличилось на 20%

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. С начала лета спрос на почтовые сервисы в Свердловской области вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» со ссылкой на данные аналитиков компании.

Согласно полученным данным, лидерство в Свердловской области удерживает «Яндекс Почта» — на сервис приходится более 70% пользователей. На втором месте Mail.ru с долей 15%, на третьем — Gmail (6,2%).

В совокупности российские почтовые сервисы формируют более 40% всего трафика электронной почты. Наиболее активно отправляют электронные письма жители региона в возрасте от 36 до 45 лет, на них приходится 28% от всего почтового трафика, еще 26% генерируют пользователи 26–35 лет. Молодые люди от 14 до 20 лет обеспечивают лишь 8% трафика. Больше половины трафика почтовых сервисов — 70% приходится на мужчин.

Екатеринбург входит в топ-10 субъектов России, где жители особенно часто отправляют и просматривают электронную почту. Регион расположился на шестом месте рейтинга. В лидерах традиционно оказались Москва и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
27 июня 202517:35

Свердловчане стали чаще делиться трафиком тарифа с родными и близкими

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Свердловчане стали чаще делиться трафиком своего тарифа с родными и близкими. С начала 2025 года число семейных групп выросло на 25%. Отмечается, что чаще всего их организаторами становятся мужчины (61%). Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона». Представители сильного пола традиционно уделяют более пристальное внимание сфере технологий и связи, активнее интересуются новыми тарифами и услугами. В «рейтинге джентльменов» Средний Урал входит в топ-15 регионов РФ. Первые строчки занимают жители Таймырского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Чечни, Дагестана и
29 октября 202417:35

«МегаФон»: Свердловчане активно пользуются почтовыми сервисами Yahoo, Outlook и Rambler

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Yahoo стал самым популярным почтовым сервисом у жителей Свердловской области по среднему объему трафика на одного пользователя. Такие данные приводит пресс-служба телекоммуникационной компании «МегаФон». «Свердловчане активно пользуются почтой. По объему трафика, который в среднем тратит один пользователь таких сервисов, на Среднем Урале лидирует Yahoo. На него приходится на 30% больше данных, чем на другие приложения. В топ-3 также входят Outlook и Rambler. Меньше всего обмениваются информацией через Gmail», — говорится в сообщении. Аналитики Yota отмечают,