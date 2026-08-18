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В Екатеринбурге временно изменится схема движения пяти трамваев с 22 по 23 августа

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Екатеринбурге на время ограничения движения транспорта по переулку Трамвайному с 20 по 30 августа изменится схема движения пяти трамваев, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 22 по 23 августа трамваи направятся в обоих направлениях следующим маршрутом:

• Трамвай № 2: Эльмаш — Донская — Энтузиастов — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Северное трамвайное депо;

• Трамвай № 5: площадь 1-й Пятилетки — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо;

• Трамвай № 7: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Долорес Ибаррури — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Луначарского — гостиница Исеть;

• Трамвай № 8: Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — Машиностроителей — Космонавтов — Северное трамвайное депо;

• Трамвай № 14: Керамическая — Окружная — Новосибирская — Ферганская — Титова — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Блюхера — Шарташ.

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