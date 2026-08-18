«Уральские авиалинии» запустили фаст-трек для пассажиров бизнес-класса в Кольцово

СОФПП представил планы развития молодежного кластера «Салют» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2026. До конца 2026 года будут расширены эксплуатируемые площади городского молодежного кластера «Салют»: появятся новые помещения на втором этаже. Также начнутся работы по приведению в порядок фасада, кровли и сквера. А в будущем вернется открытая крыша. Городской молодежный кластер «Салют» продолжает развитие. В настоящее время, с открытием конференц-зала на втором этаже кластера, в эксплуатацию было введено 1200 квадратных метров полезной площади для проведения различных мероприятий: от массовых событий до гибридных, а также узких сценариев, связанных с работой в