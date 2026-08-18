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«Уральские авиалинии» запустили фаст-трек для пассажиров бизнес-класса в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. «Уральские авиалинии» запустили услугу фаст-трек для пассажиров бизнес-класса, вылетающих из Екатеринбурга. Об этом сообщили в авиакомпании.

Фаст-трек — это отдельный коридор в аэропорту, позволяющий пассажирам пройти предполетный досмотр и другие предполетные формальности без общей очереди. Услуга доступна автоматически пассажирам, путешествующим по России по тарифам «Бизнес» и «Бизнес-лайт», уточнили в авиакомпании.

Вход в зону фаст-трека расположен на втором этаже аэропорта Кольцово.

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Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области.
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