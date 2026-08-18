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Сокращение числа отделений банков в городах почти не влияет на доступность услуг

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Сокращение числа банковских отделений в российских городах практически не влияет на доступность финансовых услуг. Однако сложности могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Банка России.

«В городах сокращение числа банковских отделений практически не влияет на доступность финансовых услуг. Сложности могут возникнуть у жителей небольших населенных пунктов, именно поэтому Банк России настаивает, чтобы при закрытии офиса в селе, отдаленном или труднодоступном регионе кредитные организации обеспечивали людям возможность и дальше получать финансовые услуги привычным способом — в «физических» точках присутствия», — отметили в ЦБ.

Регулятор пояснил, что в последние годы на финансовом рынке сформировался тренд на цифровизацию и развитие экосистем. На этом фоне банки переводят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет им сокращать затраты и повышать рентабельность.

«Банк России следит за тем, чтобы процесс перехода был сбалансированным и не создавал неудобств для потребителей. Сегодня банки присутствуют в населенных пунктах в самых разных форматах, ориентируясь при этом на запрос граждан и экономическую целесообразность оказания услуг. Зачастую они используют облегченные и выездные форматы обслуживания», — сообщили в регуляторе.

В частности, банки используют сервис «Наличные на кассе», позволяющий снять небольшую сумму одновременно с покупкой, мобильные офисы, а также сеть почтовых отделений для оказания банковских услуг. На начало июля некоторые банковские услуги были доступны почти в 32 тыс. отделений почтовой связи. Число точек «Наличные на кассе» на 1 июля составляло чуть более 44 тыс.

В Банке России добавили, что регулятор и кредитные организации постоянно информируют граждан о новых форматах обслуживания.

По данным ЦБ, с начала года кредитные организации закрыли 1,37 тыс. дополнительных офисов. По подсчетам «Известий», к концу года число закрытых отделений может превысить 2,1 тыс., что станет рекордным сокращением за всю историю наблюдений.

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