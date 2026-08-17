ФАС установит причины повышения цен на арматуру

УрБК, Москва, 17.08.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке выявил ведомственный мониторинг цен, проведенный ФАС, Минстроем и Минпромторгом. Служба направила производителям запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру.

«По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь — соотношение спроса и предложения. В текущем году увеличение строительной активности произошло в условиях низких складских запасов арматуры, обусловленных ожиданиями рынка», — говорится в сообщении.

Мониторинг цен на строительные материалы находится на особом контроле службы.

За последние четыре года стройматериалы подорожали в России почти вдвое. По отдельным позициям рост может составить 80–120%, средняя цена близка к 100%. Об этом сообщал ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он также рассказал о случаях картельных сговоров, в том числе среди производителей металлопроката и цемента.