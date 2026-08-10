УрБК, Москва, 10.08.2026. За последние четыре года стройматериалы подорожали в России почти вдвое. По отдельным позициям рост может составить 80%-120%, средняя цена близка 100%. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В начале 2026 года цены на стройматериалы стабилизировались, но сейчас снова пошли вверх. Неожиданно выросла арматура, поднялся битум. Объясняют, что из-за остановки части заводов. Информацию я получил, разбираюсь, поскольку ситуация сильно меня беспокоит», — отметил вице-премьер.

М. Хусунллин также рассказал о случаях карательных сговоров, в том числе среди производителей металлопроката и цемента. «Через ФАС у нас есть определенный механизм воздействия, но зарплаты и рыночные цены на стройматериалы государство точно не регулирует», — пояснил он.