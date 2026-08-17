ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеров

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с пониженной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте РФ. Об этом пишут «Ведомости».

По словам двух юристов, знакомых с такими делами, налоговые органы уже выявляют подобные случаи. При этом практика пока не носит массового характера.

ЕСХН — специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей и организаций, не менее 70% доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Пользователи режима освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в отношении используемого в соответствующей деятельности имущества.

Базовая ставка ЕСХН составляет 6%, однако регионы вправе устанавливать пониженные ставки вплоть до нулевой. Налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами.

При проверке налоговые органы оценивают не только место регистрации фермера, но и фактическое ведение деятельности. Если основные активы, производственные мощности и хозяйственные операции находятся в другом регионе, применение льготной ставки может быть признано необоснованным, что приводит к доначислению налога по общей ставке.