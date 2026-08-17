СвЖД за семь месяцев обновила меньше 3% путей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Свердловская железная дорога за семь месяцев 2026 года капитально отремонтировала 198,3 км пути. Это составляет около 2,8% от общей эксплуатационной длины магистрали (7,2 тыс. км).

В первую очередь работы проводились на участках с наибольшим пропущенным тоннажем и высокой интенсивностью движения — на направлениях Чепца — Екатеринбург, Екатеринбург — Называевская и Тюмень — Нижневартовск.

В рамках комплексной замены верхнего строения пути железнодорожники меняют рельсы, шпалы и щебень, что позволяет восстановить прочность и ресурс пути. Кроме того, с начала года заменено 113 км рельсовой нити. Также в рамках путевых работ обновлены 96 стрелочных переводов, в том числе уложены семь комплектов стрелок новых серий с улучшенными характеристиками и сниженной трудоемкостью ремонта.

По итогам проведенных работ сняты ограничения и повышены установленные скорости движения на ключевых направлениях. Для грузовых поездов скорость увеличена на участках общей протяженностью 21,1 км, для пассажирских составов — 28,7 км.