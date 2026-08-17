Экс-сотрудники телекоммуникационной компании Нижнего Тагила обвиняются в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2026. Перед судом предстанут бывшие сотрудники телекоммуникационной компании Нижнего Тагила (Свердловская область). Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что обвиняемые, действуя от имени своего коллеги, не осведомленного об их намерениях, получили доступ к программному обеспечению компании и заключили 268 фиктивных подключений абонентов к услугам связи.

«Обвиняемые формировали заявки на подключение услуг связи, затем вносили фиктивные сведения о заключении с абонентами договоров об оказании услуг связи и об установке оборудования компании, в том числе роутеров. При этом оборудование они похищали. За каждое подключение обвиняемые получали от компании денежное вознаграждение. Ущерб телекоммуникационной компании составил свыше 3 млн руб.», — объяснили в пресс-службе.

Уголовное дело по существу рассмотрит Качканарский городской суд.