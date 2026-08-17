Банки РФ в 2026 году могут закрыть более 2 тысяч отделений

УрБК, Москва, 17.08.2026. Российские банки в 2026 году могут закрыть более 2 тыс. отделений, следует из данных ЦБ, которые изучили «Известия». За январь–август кредитные организации уже сократили сеть примерно на 1,37 тыс. офисов — это максимальный показатель за первые восемь месяцев как минимум за семь лет.

В среднем с начала года банки закрывали около 196 офисов в месяц. Если такая динамика сохранится, до конца года количество ликвидированных отделений может достичь примерно 2,15 тыс., что станет рекордом за всю историю наблюдений. При этом в мае–июне темпы сокращения были примерно на треть выше, чем в предыдущие месяцы.

Около 40% закрытых с начала года офисов приходится на «Сбер» — банк ликвидировал почти 540 точек. Это связано в том числе с тем, что кредитная организация располагает крупнейшей филиальной сетью в стране.

При этом отдельные банки продолжают развивать офлайн-сеть. В «Альфа-банке» до конца года планируют открыть 28 новых отделений. О планах по развитию сети также сообщили ВТБ и банк «Дом.РФ». В Райффайзенбанке, напротив, отметили приоритет цифровой модели обслуживания: отделения ежемесячно посещают около 3% клиентов, тогда как большинство пользуется мобильным приложением.

Одной из основных причин сокращения офисов эксперты называют изменение клиентских привычек. Большинство стандартных банковских операций сегодня можно провести дистанционно, а потребность в операциях с наличными в значительной степени закрывается банкоматами.

Ускорению перехода в цифровые каналы способствовали развитие мобильных приложений, СБП и финансовых платформ. Офисы, которые создавались в период высокой зависимости клиентов от очного обслуживания, постепенно теряют эффективность, отмечают эксперты.

Сокращение физической сети позволяет банкам снизить расходы на аренду, содержание помещений и персонал. При этом кредитные организации стараются сохранять наиболее востребованные отделения, а некоторые точки переводят в другой формат — например, многофункциональные центры или удаленные пункты обслуживания.

Часть офисов закрывается также после слияний и поглощений, когда в одной локации оказываются несколько отделений банков.

Вместе с тем полностью отказаться от физической сети кредитные организации не смогут. В ряде случаев клиентам требуется личное присутствие, кроме того, очное обслуживание остается востребованным в сегменте private banking.

Дополнительным фактором остаются ограничения дистанционного обслуживания при перебоях с мобильным интернетом. В таких условиях могут возникать сложности с доступом к банковским приложениям, а спрос на наличные возрастает. Это повышает значимость офисов и банкоматов.