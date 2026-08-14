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14 августа 202618:10

В Свердловской области дали старт уборке зерновых культур

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Свердловской области символически дали старт уборочной кампании, начало работ отметили в рамках традиционного Дня поля. Об этом сообщил губернатор региона Д. Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

Зерновые культуры занимают около половины всех посевных площадей региона. Для проведения уборочной кампании подготовлены 4,8 тыс. тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов. Также подготовлено почти 250 зерносушилок.

«Свердловская область много лет является одним из российских лидеров по производству молока, яиц и картофеля. Значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны вносят порядка 18 тысяч уральских аграриев», — написал Д. Паслер.

По его словам, сельское хозяйство региона становится более технологичным: в отрасли внедряются цифровые сервисы и беспилотные системы.

На Дне поля Д. Паслер также обсудил с руководителями агропредприятий производство и переработку молока, тенденции рынка, укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий и увеличение производственных показателей.

Отдельно участники встречи обсудили страховые выплаты в связи с потерей урожая и ущерб посевам от диких животных. Губернатор поручил министерству агропромышленного комплекса и департаменту по охране животного мира Свердловской области подключиться к решению этих вопросов.

«Благодарю всех, кто связан с отраслью, особенно тех, кто сегодня в непростых погодных условиях ведет битву за урожай. Это огромный труд, я уверен, что вы сделаете все возможное для региона и страны», — отметил Д. Паслер.

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