В Свердловской области дали старт уборке зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Свердловской области символически дали старт уборочной кампании, начало работ отметили в рамках традиционного Дня поля. Об этом сообщил губернатор региона Д. Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

Зерновые культуры занимают около половины всех посевных площадей региона. Для проведения уборочной кампании подготовлены 4,8 тыс. тракторов, 800 зерноуборочных, 373 кормоуборочных и 116 картофелеуборочных комбайнов. Также подготовлено почти 250 зерносушилок.

«Свердловская область много лет является одним из российских лидеров по производству молока, яиц и картофеля. Значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны вносят порядка 18 тысяч уральских аграриев», — написал Д. Паслер.

По его словам, сельское хозяйство региона становится более технологичным: в отрасли внедряются цифровые сервисы и беспилотные системы.

На Дне поля Д. Паслер также обсудил с руководителями агропредприятий производство и переработку молока, тенденции рынка, укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий и увеличение производственных показателей.

Отдельно участники встречи обсудили страховые выплаты в связи с потерей урожая и ущерб посевам от диких животных. Губернатор поручил министерству агропромышленного комплекса и департаменту по охране животного мира Свердловской области подключиться к решению этих вопросов.

«Благодарю всех, кто связан с отраслью, особенно тех, кто сегодня в непростых погодных условиях ведет битву за урожай. Это огромный труд, я уверен, что вы сделаете все возможное для региона и страны», — отметил Д. Паслер.