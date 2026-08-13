Мужчины в Свердловской области на 22% чаще женщин интересуются удаленной работой

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Мужчины в Свердловской области на 22% чаще женщин посещают сайты с вакансиями для удаленной работы и фриланса. Наибольший интерес к такому формату занятости проявляют жители региона в возрасте 35–44 лет — на них приходится 38% аудитории профильных ресурсов, такие данные приводятся в совместном исследовании «МегаФона» и hh.ru.

В целом популярность удаленной работы в регионе растет. Наибольший объем интернет-трафика на сайтах поиска удаленной работы и фриланса пришелся на весну: в апреле передача данных была на 15% выше среднемесячных показателей.

Среди возрастных групп второе место по посещаемости таких ресурсов занимают свердловчане от 45 до 54 лет — на них приходится 24% аудитории. При этом в резюме с указанием удаленного формата чаще всего такой вариант работы выбирают соискатели в возрасте 31–40 лет — доля таких резюме составляет 37%. Почти столько же приходится на кандидатов 19–30 лет — 36%.

Активность жителей региона меняется и в течение недели. Максимальный объем трафика на профильных сайтах фиксируется по четвергам — показатель на 17% превышает обычные значения.

Интерес к удаленной занятости растет и в других регионах России. По данным исследования, наиболее заметная динамика отмечена в Сибири и на Северо-Западе. В Кемеровской области трафик на сайты фриланса за год вырос в 5,6 раза, в Ненецком автономном округе — в 2,5 раза, в Республике Коми — в 2,1 раза.

В крупных городах рост был более умеренным: в Москве показатель увеличился на 31%, в Санкт-Петербурге — на 19%.

При этом работодатели стали несколько реже предлагать дистанционный формат. Летом 2026 года доля удаленных вакансий в России составила 5% против 6% в первые месяцы года.Зарплатные ожидания соискателей, работающих удаленно, также оказались выше. Летом они в среднем составляли 82,6 тыс. руб. против 77,9 тыс. руб. для офисного формата. Разница составила около 6%.

По данным hh.ru, в июне-июле число резюме с указанием дистанционного формата работы в России было на 13% выше, чем годом ранее.