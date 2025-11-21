ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202512:14

Рыночная предлагаемая зарплата педиатров в Свердловской области выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. За последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в Свердловской области в два раза. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году в Свердловской области 92 тыс. рублей (в целом по РФ — 89,2 тыс. рублей), что на 2% выше ожиданий кандидатов (90 тыс. руб.).

В Свердловской области открыто 1% вакансий с января по октябрь 2025 года. На данный момент в Свердловской области — 0,9 резюме на вакансию, при норме от 4-х резюме на вакансию.

Среди уральских регионов на первом месте стоит ЯНАО (189,4 тыс. руб.), далее — ХМАО (113,4 тыс. руб.), Курганская область, Тюменская область (по 100 тыс. руб.), Свердловская область (92 тыс. руб.).

