44% жителей Екатеринбурга положительно оценили опыт размещения в посуточном жилье

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Положительно оценили опыт размещения в посуточном жилье 44% жителей Екатеринбурга. Еще 40% отметили улучшение сервиса и гостеприимства в посуточных объектах по сравнению с прошлыми годами. Об этом говорится в результатах опроса, проведенном в преддверии конференции «Объективно» в сентябре 2025 сервисом «Авито Путешествия».



Сообщается, что эксперты технологической платформы «Авито» опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их отношении к посуточному жилью. 94% из тех опрошенных, кто останавливался в посуточном жилье, положительно оценивает свой последний опыт размещения, 55% россиян заявили, что их устроило абсолютно все, а 40% сообщили о несущественных недочетах.



54% опрошенных россиян отметили улучшение сервиса и гостеприимства в посуточном жилье по сравнению с прошлыми годами, чистоту объектов отметили 50%, упрощение процесса бронирования и оплаты на платформах — 45%, возможность бесконтактного заселения — 41%, вежливость, структурированность и готовность помочь, а также лучшее оснащение объектов бытовой техникой и мебелью оценили 40%.



53% заявили, что заселятся в понравившееся посуточное жилье повторно, а рекомендовать арендодателя друзьям и знакомым готовы 46%. 53% опрошенных отмечали улучшения в посуточном жилье в крупных городах, в курортных зонах — 40%, в родном регионе — 31% и нетуристических регионах — 18%.