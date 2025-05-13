УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:05

44% жителей Екатеринбурга положительно оценили опыт размещения в посуточном жилье

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Положительно оценили опыт размещения в посуточном жилье 44% жителей Екатеринбурга. Еще 40% отметили улучшение сервиса и гостеприимства в посуточных объектах по сравнению с прошлыми годами. Об этом говорится в результатах опроса, проведенном в преддверии конференции «Объективно» в сентябре 2025 сервисом «Авито Путешествия».

Сообщается, что эксперты технологической платформы «Авито» опросили 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы узнать об их отношении к посуточному жилью. 94% из тех опрошенных, кто останавливался в посуточном жилье, положительно оценивает свой последний опыт размещения, 55% россиян заявили, что их устроило абсолютно все, а 40% сообщили о несущественных недочетах.

54% опрошенных россиян отметили улучшение сервиса и гостеприимства в посуточном жилье по сравнению с прошлыми годами, чистоту объектов отметили 50%, упрощение процесса бронирования и оплаты на платформах — 45%, возможность бесконтактного заселения — 41%, вежливость, структурированность и готовность помочь, а также лучшее оснащение объектов бытовой техникой и мебелью оценили 40%.

53% заявили, что заселятся в понравившееся посуточное жилье повторно, а рекомендовать арендодателя друзьям и знакомым готовы 46%. 53% опрошенных отмечали улучшения в посуточном жилье в крупных городах, в курортных зонах — 40%, в родном регионе — 31% и нетуристических регионах — 18%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:43 Больше половины россиян готовы продать текущее жилье ради нового

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Продать текущее жилье ради покупки квартиры в новостройке готовы 57% россиян. Это ...

13.05.2025 Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге в апреле вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге в апреле 2025 года вырос на 7% по сравнению с ...

20.11.2024 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц вырос на 6%

Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге в октябре вырос на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в ...

17.07.2024 Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге во II квартале снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2024. Спрос на арендное жилье в Екатеринбурге во II квартале снизился на 3% по сравнению с ...

08.10.2019 Порядка 60% жителей Екатеринбурга прогнозируют рост цен на жилье

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Порядка 60% опрошенных жителей Екатеринбурга прогнозируют рост цен на жилье. Об этом ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (493)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.