Сегодня, 13:43

Больше половины россиян готовы продать текущее жилье ради нового

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Продать текущее жилье ради покупки квартиры в новостройке готовы 57% россиян. Это следует из исследования платформы «Авито Невидимость».

Помимо средств с продажи, 47% опрошенных покупателей финансировали приобретения квартиры на первичном рынке за счет собственных сбережений, 20% — маткапитала, 16% — рассрочки от застройщиков, 15% —рыночной ипотеки, 13% — займов от близких или знакомых, 12% — потребкредитов, 12% — продажи движимого имущества.

«Сегодня последовательные и альтернативные сделки выступают одним из ключевых источников финансирования покупки жилья, при этом кредиты на рыночных условиях нередко берут либо на короткий срок для доплаты при улучшении жилищных условий, либо ограничиваются небольшой суммой. В то же время наибольшие сложности при продаже текущей квартиры у россиян вызывают поиск покупателя (37%), оформление документов (35%) и временной интервал между продажей и покупкой (32%)», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
