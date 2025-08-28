УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:41

Почти половина екатеринбуржцев после продажи квартиры купят жилье в новостройке

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Купить квартиру в новостройке после продажи жилья готовы 45% екатеринбуржцев. Это следует из исследования платформы «Авито».

Еще 41% екатеринбуржцев из тех, кто готов купить жилье после продажи квартиры, рассматривают вторичный рынок. Всего 78% жителей уральской столицы, которые уже продали вторичную недвижимость или находятся в процессе ее продажи, будут приобретать взамен другую квартиру.

«Каждый 3 из 4 собственников продает квартиру для покупки нового объекта недвижимости, и почти все эти сделки проходят при сопровождении риелтора. Впоследствии этот же специалист подбирает для продавцов новое жилье. Застройщикам важно не упускать эти сделки и расширять каналы продаж через работу с агентским сообществом» — говорит руководитель бизнес-направления «Партнерский канал» Мария Жильцова.

При этом в августе 2025 года интерес потенциальных покупателей к жилью на вторичном и первичном рынках Екатеринбурга увеличился на 7% относительно прошлого года. 28% покупают квартиру одновременно с реализацией текущей квартиры, а 58% — последовательно. Среди тех, кто приобретает взамен другую квартиру, 45% рассматривают покупку жилья у застройщика, а «вторичку» выбирают в 41% случаев (множественный выбор).

Интерес к объектам в столице Урала вырос на 7% год к году, за месяц — на 8%. Предложение новостроек в Екатеринбурге выросло на 5% год к году. В то же время соотношение распроданности новостроек к их строительной готовности в июле 2025 года составило 79%, годом ранее — 104%.

Объем строительства в Свердловской области за пять лет прибавил 88% и сейчас составляет 5,6 млн кв. м, из которых около 5,3 млн кв. м приходится на Екатеринбург. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга составила 165 тыс. руб. за кв. м.
