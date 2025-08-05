Спрос на квартиры в новостройках Екатеринбурга в июле вырос на 25%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Спрос на квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в июле вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Аналитики оценили число запрошенных контактов продавцов на платформе.



Спрос на однокомнатные объекты в уральской столице увеличился на 24%, на двухкомнатные — на 32%, на трехкомнатные — на 31%.



Объем предложения на рынке новостроек уральской столице за год также вырос на 25%.



«Со стартом снижения ключевой ставки ЦБ РФ на рынке жилой недвижимости наблюдается оживление», — заявил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.